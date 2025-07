Fortaleza tem temperatura máxima de 26 ºC; veja previsão do tempo no Ceará

Numa visão geral, a previsão diária do tempo, de acordo com a Funceme, aponta que o céu varia entre parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada no centro-norte do Estado

A previsão diária do tempo, fornecida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), aponta que a manhã desta segunda-feira, 7 , será de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza , Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité.

E à noite, os dados apontam que o céu varia entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e Litoral Norte.

Pela tarde, o céu varia entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no centro-norte do Estado.

Na quarta-feira, 9, as áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do Nordeste do Brasil deverão reforçar as áreas de instabilidades. Portanto, há indicativa de aumento dos acumulados de chuva e da área com chuva no CE.

Nos turnos da manhã e tarde predomina a estabilidade, sem chuva. Já no turno da noite, o ingresso de instabilidades de Leste podem ocasionar chuvas isoladas no sul da Jaguaribana, sudeste do Sertão Central e Inhamuns e norte do Cariri.

De acordo com a Funceme, na terça-feira, 8, espera-se uma condição de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas na madrugada na faixa litorânea, no Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité.

As precipitações devem ocorrer na madrugada e no começo da manhã no Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea; e a partir do turno da tarde, e no turno da noite, as chuvas devem ocorrer de forma esparsa em todas as macrorregiões, podendo ser te intensidade moderada nas regiões Jaguaribana, Cariri, e faixa litorânea, incluindo Litoral de Fortaleza.

Ainda de acordo com a pasta, as temperaturas máximas devem atingir valores de até 36 °C em alguns municípios das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.

Durante as madrugadas, os valores mínimos podem chegar até 16 °C no sul e oeste do Estado, principalmente em regiões mais elevadas. Já os ventos percorrem predominante na direção Sudeste, com velocidade máxima entre 40 e 50 km/h.