Harmonização orofacial: a junção da saúde e beleza

Regulamentada em 2019, a HOF é uma especialidade dentro do termo mais abrangente da harmonização facial. Embora ambas procurem harmonizar o rosto, a prática orofacial é essencialmente integrada à odontologia funcional , não apenas estética, com foco nos dentes, gengiva e lábios.

Com apenas seis anos de normatização pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), a especialidade é uma das que mais avançam em conhecimento científico e técnico dentro da odontologia. Entretanto, ainda existem muitas dúvidas relacionadas aos procedimentos e a especialização clínica do profissional dentista na área.

Dentre as técnicas mais utilizadas, o preenchimento com ácido hialurônico é um dos destaques, bem como fios de sustentação, lasers, aplicação da toxina botulínica, conhecida como “botox”, e bioestimuladores de colágeno.

Outro benefício do uso do ácido, dentre as muitas opções de preenchimentos estéticos, é a possibilidade de reverter resultados indesejados. O “antídoto” é a enzima hialuronidase , que degrada rapidamente o ácido hialurônico na região específica da aplicação. Esse mecanismo modifica a viscosidade do gel e ajuda na absorção da substância pelo corpo.

E acrescentou: “O dentista não vai ser somente um harmonizador, não vai tratar apenas da estrutura e dos ácidos, mas sim do tratamento por completo, com planejamento e diagnóstico, levando em consideração o bem-estar do paciente”.

A professora ministrou uma palestra no CIOCE 2025, sobre o processo de reversão de resultados indesejados com hialuronidase, após procedimentos com o ácido hialurônico. Para ela, espaços de discussão sobre a área e contato com acadêmicos em formação ajudam a desmistificar a especialidade e as dúvidas.

Em meio às novidades, estudantes já enxergam o futuro da odontologia e da estética lado a lado. A aluna de odontologia, Cibele Abreu, descobriu a área da harmonização nas matérias eletivas da faculdade há 1 ano e meio e comenta sobre a necessidade de profissionalização:



“Como já tenho interesse em cuidados com a pele, estudar cada produto e funcionalidade é encantador. Nas aulas teóricas e práticas, me encantei em ver os resultados imediatos e o cuidado com os pacientes, elevando sua autoestima”.

Cibele conheceu a harmonização orofacial por meio de matérias optativas da faculdade Crédito: Arquivo pessoal

Cibele também comenta da importância da especialização e recomenda a todos os interessados em ir além da graduação, buscando cursos especializados, participando de congressos e conversando com profissionais sobre a área e o mercado.