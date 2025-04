Corpo de mergulhador desaparecido em Fortim é encontrado em Aquiraz

O jovem de 20 anos de idade estava desaparecido desde do último sábado, 29, quando saiu com o pai para mergulhar perto da praia de Pontal de Maceió

O corpo do mergulhador Guilherme Rebouças Gomes, de 20 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 4, após quase uma semana de buscas. O jovem estava desaparecido desde o último sábado, 29 , quando praticava pesca submarina nas proximidades da praia de Pontal de Maceió, localizada no município de Fortim , a 131,69 quilômetros de Fortaleza.

Segundo a Marinha do Brasil, o corpo do jovem foi encontrado na orla de Praia Bela, no município de Aquiraz, e recolhido pelo Instituto Médico Legal. Guilherme era tripulante de uma embarcação do tipo "paquete" que estava a cerca de 24 quilômetros da costa no momento de seu desaparecimento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem praticava mergulho livre, mas durante a quarta imersão, a cerca de 25 metros de profundidade, não retornou à superfície.

O alerta sobre o caso foi dado às 9h10 deste domingo, dia 30, quando a corporação foi acionada. Guilherme estava acompanhado do pai, Francisco Gomes Monteiro.

As buscas duraram quase uma semana

A Coordenação Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) deu apoio realizando varreduras na área, e familiares e amigos também participaram das buscas, utilizando embarcações privadas.