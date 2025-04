Justiça abre consulta pública para melhoria do sistema prisional

A iniciativa, que visa envolver a população no processo de elaboração de políticas públicas para o setor, foi divulgada na última sexta-feira, 28, por meio de edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico Administrativo (DJEA).

O Comitê Estadual de Políticas Penais do Ceará (CEPP) abriu uma consulta para coletar propostas e sugestões da sociedade com o objetivo de aprimorar o sistema prisional do estado até esta sexta-feira, 4.

Para participar, os cidadãos devem preencher um formulário disponível no edital e enviá-lo ao email: secretaria.ceppce@gmail.com, com o assunto “Consulta Pública – CEPP”. As informações coletadas serão utilizadas para auxiliar na criação do plano estadual, que tem como base o plano nacional “Pena Justa”.

Este plano é focado no enfrentamento de situações urgentes no sistema carcerário brasileiro e foi focado em quatro principais eixos: controle da entrada e das vagas do sistema prisional para enfrentar a superlotação; melhoria da qualidade da ambiência, dos serviços prestados e da estrutura prisional; processos de reintegração social; e políticas de não repetição.

Além da consulta pública, o CEPP também realizará uma audiência pública na sexta-feira, 4, das 9 às 13h no auditório José Maria de Queirós, localizado na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) em Fortaleza.

O encontro será uma oportunidade para manifestações presenciais sobre como melhorar o funcionamento do sistema carcerário.