Saiba o que fazer se você perdeu ou achou placa de veículos

As intensas chuvas que atingiram Fortaleza e o interior do Ceará no último fim de semana causaram transtornos para motoristas que circulavam pelas ruas e avenidas, especialmente em trechos afetados por alagamentos. Um dos danos registrados foi a perda de placas de veículos. Pelo menos 15 placas foram encontradas em avenida da Capital nesta sexta-feira. Conforme o diretor jurídico do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Marcos Macedo, o primeiro passo para quem perdeu o item é registrar um Boletim de Ocorrência. Em seguida, o proprietário deve agendar uma vistoria no Detran e pagar as taxas para emissão de uma nova placa, cujo valor varia conforme o modelo, seja o antigo (cinza) ou atual (Mercosul).

"Se o proprietário do veículo perder a placa antiga, ainda na cor cinza, o valor da taxa é R$ 205,1. A legislação de trânsito exige que haja a mudança para o modelo do padrão Mercosul, atualmente utilizado. Se ele já tiver a placa no modelo padrão Mercosul, o valor das taxas é R$ 174,86", afirma o diretor jurídico.

Os motoristas que tiverem a placa perdida devem se dirigir ao Detran com o documento do veículo que comprove que a placa pertence ao seu carro, além do B.O. Após a vistoria e o pagamento das taxas, o proprietário recebe uma autorização para a estampagem da placa em uma empresa credenciada, mediante pagamento de uma taxa adicional. O diretor jurídico do órgão ressalta que a circulação do veículo sem uma das placas constitui uma infração de natureza gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ainda segundo Marcos, o condutor fica sujeito a sete pontos na carteira, podendo ter o veículo ainda recolhido e uma multa no valor de R$ 293,47. O que fazer se você encontrou uma placa perdida? O Detran-CE informou que as placas achadas por populares devem ser entregues nas unidades mais próximas do órgão na cidade. No local, o órgão consegue identificar os proprietários e emitir um comunicado que o item foi localizado para que o condutor consiga a identificação de volta.