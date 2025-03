Mais de 110 cidades cearenses têm chuvas; máximas chegam a 161 mm

Apesar da previsão, praias do Ceará registraram movimentação. Na foto, praia do Icaraí, em Caucaia / Crédito: FERNANDA BARROS

Mais de 110 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7 horas de domingo e as 7 horas desta segunda, 3. Ao todo, 116 cidades do Estado foram marcadas pelas precipitações. A máxima mais expressiva foi no município de Várzea Alegre (161 mm). Em Fortaleza, o maior acumulado foi de 4,6 mm, no posto Castelão. Os dados são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 11h50min.

Com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens nesta segunda de Carnaval, a Capital registra nove dias seguidos de chuvas desde 23 de fevereiro.

Confira os 10 maiores acumulados desta segunda, 3 Várzea Alegre (Posto Boa Vista): 161 mm

Várzea Alegre (Posto Várzea Alegre): 154 mm

Várzea Alegre (Posto Canindezinho): 90 mm

Coreaú (Posto Açude Diamante): 87 mm

Icó (Posto Cascudo): 80 mm

Iguatu (Posto Iguatu): 67 mm

Granjeiro (Posto Novo Grangeiro): 65.4 mm

Várzea Alegre (Posto Riacho Verde): 61 mm

Quiterianópolis (Posto Santo Antônio): 60 mm

Granjeiro (Posto Cana Brava dos Ferreiras): 53,4 mm Vai chover no Carnaval do Ceará? Veja previsão Os dois primeiros dias de Carnaval foram marcados por chuvas em diversos polos do Estado. A previsão da Funceme indica condição de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até quarta-feira, 5. Para esta segunda-feira, 3, os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer nas áreas do noroeste do estado (Litoral Norte, Ibiapaba e noroeste do Sertão Central e Inhamuns), com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte em pontos isolados. No entanto, não se descartam chuvas com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte também na Jaguaribana (principalmente à tarde e à noite), e Cariri (principalmente à noite).