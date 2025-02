Fortaleza tem manhã chuvosa e Jaguaribe registra maior precipitação do Ceará

Jaguaribe apresentou o maior índice de precipitação c om 95 milímetros (mm) no período de 24 horas. Foi seguida pelos municípios de Fortim (69 mm), Fortaleza (63.6 mm), Iracema (42 mm) e Quiterianópolis (38 mm), de acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos ( Funceme ), atualizados às 9h30min.

No Ceará, 82 municípios tiveram registro de chuva das 7 horas da manhã do sábado, 22, às 7 horas da manhã deste domingo, 23, concentrada principalmente na região situada entre o litoral de Aracati e Jaguaribe.

Na capital cearense, a maior precipitação foi anotada posto Caça e Pesca , com o acúmulo de 63.6 mm. Já o posto da Defesa Civil, no Centro da Cidade, registrou 52.8 mm.

Veja previsão do tempo para esta segunda-feira (24/2)



De acordo com a previsão da Funceme, o Ceará deve seguir com condição de chuva similar nesta segunda-feira, 24.

Nos períodos da madrugada e manhã, as chuvas tendem a acontecer em áreas da faixa litorânea, Maciço de Baturité, no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e na parte norte do Cariri. Já no período da tarde, as chuvas tendem a se concentrar no interior do Estado.

As chuvas devem ter intensidade de fraca a moderada. No entanto, em áreas do Litoral e do Norte da Jaguaribana podem ser de intensidade forte, afirma o comunicado da Funceme.