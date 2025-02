Choveu em 98 municípios cearenses em 24 horas; maior registro foi em Fortaleza

Fortaleza registrou 72 mm de chuva, o maior acumulado no Ceará entre as sete da manhã de quinta e sete da manhã de sexta, 21 / Crédito: FÁBIO LIMA

No Ceará, 98 municípios tiveram registro de chuva, das sete da manhã de quinta às sete da manhã desta sexta-feira, 21, concentrada principalmente nas macrorregiões do centro norte do Estado (Fortaleza, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns). Fortaleza apresentou o maior índice de precipitação com 72 mm, nesse período de 24 horas. Foi seguida pelos municípios de Paracuru (70 mm), Aratuba (62 mm), Aquiraz (59 mm) e Paraipaba (57,8 mm), de acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 14 horas.

Na Capital cearense, a maior precipitação foi anotada na Fundação Maria Nilva Alves, na Água Fria, situada no bairro Edson Queiroz, com o acúmulo de 72 mm. Foi também de Fortaleza, no bairro Pici, o segundo maior registro de chuva no Estado, com 70,8 mm.

Para esta sexta-feira, 21, a Funceme prevê “chuvas isoladas e de intensidade variando de fraca a moderada no período da tarde no interior” das seguintes macrorregiões: Litoral Norte

Litoral do Pecém,

Litoral de Fortaleza

Maciço de Baturité

Ibiapaba

Norte da Jaguaribana

Sertão Central e Inhamuns. Já no período da noite, segundo a Funceme, é previsto ocorrer chuvas passageiras no extremo sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. A expectativa para sábado, 22, é que ocorram chuvas isoladas e passageiras durante a madrugada e manhã na faixa litorânea, cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. O órgão prevê, condição de chuva passageira, no período da tarde no Litoral Norte e Ibiapaba, e à noite no Cariri.