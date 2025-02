Novo acordo agiliza destinação de veículos apreendidos em ações criminosas no Ceará

Novo acordo agiliza destinação de veículos apreendidos no Ceará / Crédito: Reprodução/SSPDS

Um novo acordo de Cooperação Técnica promete tornar mais ágil a destinação de veículos apreendidos em ações criminosas no Ceará. Com o novo Programa de Aceleração pela Destinação de Veículos Apreendidos (ACT) os veículos utilizados em crimes ou adquiridos por meio de lavagem de dinheiro poderão ser vendidos mais rapidamente, permitindo que os valores arrecadados sejam aplicados em benefício da sociedade. Firmado entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o Ministério Público do Ceará (MPCE), o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a medida busca otimizar os trâmites burocráticos e reduzir o tempo de permanência desses bens nos pátios e depósitos do Estado. O ACT foi assinado em 31 de janeiro e publicado no Diário Oficial do Estado em 7 de fevereiro de 2025.