Jornalista Eduardo Solon morre aos 74 anos em Fortaleza

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) manifestou pesar pelo falecimento do jornalista e prestou solidariedade à família, amigos e colegas. “Expressamos as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de Eduardo Solon. Sua contribuição para a imprensa cearense será lembrada com respeito e gratidão”, destaca a ACI em nota.

A jornalista Dina Sampaio, que trabalhou com Solon na Rádio Verdes Mares, relembrou sua influência no início de sua trajetória profissional. “Tive o privilégio de ser coordenada por ele no meu primeiro emprego após a faculdade. Com Solon, aprendi sobre um jornalismo ético, comprometido com a verdade e voltado para a cidadania”, enfatiza.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará (Sindjorce) também se manifestou com a perda do jornalista e destacou o legado que foi deixado por Solon.