Central de Atendimento à Mulher no Ceará registra mais de 17 mil atendimentos em 2024

Imagem de apoio ilustrativo. Os números apontam um aumento de 3,88% em relação ao ano passado, quando 16.430 registros foram contabilizados / Crédito: Reprodução/Ministério das Mulheres

A Central de Atendimento à Mulher — o Ligue 180 — registrou 17.067 atendimentos no Ceará em 2024. Os números apontam um aumento de 3,88% em relação ao ano passado, quando 16.430 registros foram contabilizados. Os dados são do Ministério das Mulheres (MMulheres). Dos 3.386 casos registrados, cerca de 3.039 foram recebidos por ligação de telefone e 293 por WhatsApp.

A residência da vítima é o cenário onde as violências acontecem em maior parte, com 1.417 denúncias. A residência compartilhada por vítima e suspeito também é local de grande parte das denúncias no Ceará, com 1.067 casos. A faixa etária com o maior número de denúncias é entre 35 e 39 anos, com 778 vítimas. Mulheres pretas e pardas são as vítimas mais frequentes (1.849). Os companheiros — ou ex-companheiros — são os principais autores dos atos violentos (808). Além disso, em todo o Brasil, mulheres negras representam a maioria das denúncias de 2024, somando 53.431 casos contra mulheres pardas e 16.373 contra mulheres pretas.

Mulheres brancas somam 48.747 das denúncias, seguidas por mulheres amarelas com 779 casos e mulheres indígenas, com 620 denúncias. Para Cida Gonçalves, ministra das mulheres, o aumento significativo no número de atendimentos realizados pela central reflete uma maior confiança da população brasileira. “Temos investido na capacitação das profissionais que realizam o atendimento e o acolhimento das mulheres, tanto para a informação sobre direitos e serviços da rede, como para o correto tratamento e encaminhamento das denúncias aos órgãos competentes, aumentando a confiança no canal”, afirma em nota enviada à imprensa.

Ela continua: “Além disso, temos intensificado as campanhas para ampliar a divulgação do Ligue 180, inclusive o atendimento no WhatsApp", finaliza. Confira abaixo o ranking com o total de denúncias por estado: São Paulo | 31.227



Rio de Janeiro | 21.528



Minas Gerais | 12.815



Bahia | 9.090



Rio Grande do Sul | 6.153



Pernambuco | 4.609



Paraná | 4.503



Goiás | 4.422



Santa Catarina | 4.029



Ceará | 3.383



Distrito Federal | 2.923



Maranhão | 2.833



Espírito Santo | 2.670



Amapá | 2.622



Pará | 2.479



Mato Grosso do Sul | 1.999



Alagoas | 1.725



Paraíba | 1.580



Rio Grande do Norte | 1.574



Mato Grosso | 1.531



Piauí | 1.509



Sergipe | 1.172



Tocantins | 630



Rondônia | 606



Acre | 384



Amazonas | 331



Roraima | 220 Fonte: Ministério das Mulheres