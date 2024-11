Jornalista do O POVO é premiado como um dos 50 +Admirados Jornalistas Negros da Imprensa Brasileira

RUBENS Rodrigues ingressou no O POVO por meio do Novos Talentos Crédito: AURÉLIO ALVES

Rubens Rodrigues, jornalista, colunista e editor adjunto de Cidades do O POVO foi um dos eleitos no TOP 50 do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Profissional recebeu a premiação na noite desta segunda-feira, 11, em cerimônia realizada no Itaú Cultural, em São Paulo. Evento é promovido por Jornalistas & Cia em parceria com 1Papo Reto, Portal Neo Mondo e Rede Jornalistas Pretos. Em sua 2º edição, busca homenagear profissionais e publicações do Jornalismo. Premiados foram eleitos por meio de uma votação. Eles participaram nas categorias Jornalista; Profissional de Imagem/Vídeo; Veículo Geral e Veículo Liderado por Jornalistas Negros.