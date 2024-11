Ceará tem quase 500 pontos em BRs com risco de exploração sexual infantojuvenil

No Brasil, a BR-116 é a rodovia com mais trechos identificados como vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, com 2.398 locais, sendo 256 deles no Ceará

Depois de cortar um pequeno trecho na Paraíba, na cidade de Cachoeira dos Índios, ela retorna ao mapa do Ceará e ainda passa por Barro, Milagres, Abaiara, Brejo Santo, Porteiras, Jati. O último ponto no território cearense é o município de Penaforte, na divisa com Salgueiro, em Pernambuco. Sua extensão no Ceará é de 544,5 km.

Saindo da Capital, a BR-116 percorre os municípios cearenses de Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Morada Nova, Russas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, Alto Santo, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Icó, Baixio, Lavras da Mangabeira e Ipaumirim.

Em todo o território nacional, é a BR-116, que começa em Fortaleza e termina no Rio Grande do Sul, a rodovia com o maior número de pontos vulneráveis. Foi analisado que a estrada conta com um total de 2.398 pontos identificados. Destes, 256 estão localizados no Ceará.

Os Conselhos Tutelares dos três municípios com maior incidência foram contatados. O Conselho Tutelar de Chorozinho informou que atua na prevenção e combate à exploração sexual infantil no município e no distrito de Triângulo, cortado pela BR-116. “Realizamos essa missão por meio de parcerias com escolas e associações locais, promovendo campanhas e programas direcionados”, declarou.

Ao O POVO, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) informou que atua na prevenção e enfrentamento da exploração sexual infantil. Em cooperação com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebe e monitora denúncias do Disque 100.

“A violência contra crianças e adolescentes representa o maior número de denúncias. Essa é uma problemática social, que deve ser tratada nos âmbitos de prevenção e combate em diversas esferas”, disse a pasta.

Cenário nacional de pontos vulneráveis nas rodovias federais

Conforme o levantamento do 10º Projeto Mapear, o Nordeste é a região com mais pontos vulneráveis, com 6.532 identificados. Na sequência estão as regiões Sudeste, com 5.041, Sul, com 2.474, Centro-Oeste, com 2.210, e Norte, com 1.430.

A cartilha também aponta as unidades da federação com mais vulnerabilidade. Apesar do Nordeste liderar entre as regiões, é Minas Gerais, no Sudeste, o Estado com maior número de pontos vulneráveis, com 3.581 ocorrências. Seguido pelo Piauí, com 2.496, e Santa Catarina, com 1.333.

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que qualquer situação suspeita de abuso sexual infantil pode ser denunciada pelo Disque 100 ou pelo telefone 191 (PRF).