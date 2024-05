Justiça cria normas para isolamento de presos no Ceará

"Tem sido comum a este juízo, em atendimento a advogados ou familiares de internos, assim como nas inspeções ordinárias, o recebimento de reclamações sobre a aplicação do isolamento disciplinar cautelar, antes do julgamento dos processos administrativos disciplinares a internos, inclusive, de forma coletiva , abrangendo uma cela ou ala", aponta o magistrado.

O preso apontado por ter cometido algum tipo de infração disciplinar dentro da unidade era colocado no isolamento, também chamado de maneira informal, como "tranca". Os familiares dos internos denunciam a aplicação do isolamento de forma coletiva em uma cela ou ala inteira.

A decisão impede a adoção de isolamento preventivo para a apuração de falta sem individualização das condutas e sem apontamentos de indícios de autoria. A medida de isolar o interno não deve afastar os outros direitos do interno, como a visitação , atividade laboral ou educativa. No caso do afastamento de algumas dessas atividades ou das visitas, que seja com finalidade cautelar.

No documento que registra o isolamento do preso deve constar a individualização da conduta do interno com referência aos elementos que apontem indícios da sua autoria. Além disso, o documento deve expressar os motivos para o isolamento.

Entre as determinações da Justiça sobre o isolamento aplicado antes do julgamento dos Processos Disciplinares Administrativos (PADs), que são considerados os isolamentos preventivos, há ainda a imposição para que a medida seja possível apenas por meio de um ato motivado escrito do diretor da unidade prisional ou responsável pela função. A direção da unidade é impedida de aplicar o isolamento relacionado a uma ação de um interno como medida disciplinar para o restante dos presos que convivem no mesmo espaço ou ala.

O isolamento preventivo deve ser comunicado por escrito no prazo de 24 horas ao juízo processante da execução penal, à Corregedoria-Geral dos Presídios, à defesa do apenado e, na sua inexistência, à defensoria pública.

Conforme o documento, o secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, será intimado, com o coordenador Especial da Administração Prisional, além de cada diretor de unidade prisional. Ainda serão intimados da decisão o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do sistema carcerário, o Ministério Público do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Ceará, a Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará.





Decisão veta uso de câmeras

A Corregedoria vetou, nesta quarta-feira, 15, o uso de câmeras em espaços de atendimento de advogados no sistema prisional. A decisão também estabelece multa para cada dia de descumprimento, estipulada em R$ 1.000 por dia.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que não foi notificada sobre as decisões.

Ações no sistema carcerário

Entre os anos de 2022 e 2023 foram registradas 33 denúncias de tortura em unidades prisionais do Ceará em apuração pelo Poder Judiciário. O trabalho é realizado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas (GMF), do Tribunal de Justiça do Ceará. As datas das comunicações ocorreram entre 19 de julho de 2022 e 5 de junho de 2023 foram apuradas por seis magistrados, que integram o GMF. Em 2022 a operação Martírio constatou crime de tortura contra 72 presos do sistema carcerário.