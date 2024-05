Fim de semana deverá ser de poucas nuvens e temperaturas de até 35ºC no Ceará

A Funceme destaca que no Ceará terá predomínio de tempo estável com céu claro e chuvas isoladas

A previsão do tempo em Fortaleza e no resto do Ceará de sábado, 11, até domingo, 12, aponta para céu com poucas nuvens e baixa probabilidade de chuva. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) destaca que haverá predomínio de céu claro com chuvas isoladas e bem fracas no Estado.

De acordo com a Funceme, durante o fim de semana, o Litoral de Fortaleza terá chuvas isoladas no começo da manhã, já no Litoral Norte e Litoral do Pecém as chuvas deverão ocorrer no período da tarde.

O Sertão Central do Ceará deve ter baixa probabilidade de nuvens, o que pode colaborar para o aumento de temperatura no período da tarde nas regiões do interior, chegando em torno de 35ºC.