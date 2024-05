Elmano visita ponto de doação de donativos para as vítimas das enchentes no RS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), realizou uma visita nesta sexta-feira, 10, ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que está recebendo donativos, e também o terminal de cargas do aeroporto de Fortaleza. Os locais estão recebendo doações de cearenses por meio da campanha Força Solidária Rio Grande do Sul, organizada pelo governo estadual. São 20 postos de coleta em todo Estado, sendo dois em Fortaleza.

O governador agradeceu aos cearenses e destacou a união em prol do socorro aos gaúchos por causa das enchentes. “Quero agradecer às empresas aéreas, aos executivos e a todos os seus funcionários que estão fazendo esse trabalho importante de solidariedade. É assim que fazemos uma nação efetivamente soberana e unida. Nós do Ceará e do Nordeste estamos juntos para ajudar o Rio Grande do Sul”, disse.

Segundo a Defesa Civil, os pontos de coleta estarão à disposição da população de domingo a domingo, enquanto a campanha estiver ativa,das 8h às 12h e das 13h às 17h. Além disso, o Governo do Ceará também está enviando 66 toneladas de alimentos, 10 mil litros de água potável, equipe e helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para resgate das vítimas, além de equipe dos Bombeiros com 12 profissionais, dois cães, barcos e viaturas, embarcada nesta quinta-feira (9).