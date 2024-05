69 açudes estão sangrando no Ceará; saiba quais

Estado tem três reservatórios a menos com capacidade total se comparado com o final de abril; volume registrado nos reservatórios cearenses permanece acima dos 50%

O Ceará possui 69 açudes transbordando nesta sexta-feira, 3, conforme dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora 157 açudes de todo o Estado. Após uma crescente de reservatórios com capacidade total desde o início da quadra chuvosa, o Ceará voltou a registrar queda no número de sangramentos, que em abril alcançaram a marca de 72 açudes .

As bacias litorânea e do baixo jaguaribe seguem como as únicas com volume máximo no Ceará. Fora elas, os reservatórios da região do Acaraú possuem atualmente 99,81% e são os mais próximos de alcançar índices totais.

Além dos 69 açudes em sangria, 12 estão com a capacidade acima dos 90% e 18 com volume inferior a 30%. A bacia dos Sertões de Crateús é a em pior estado, com apenas 24,62% do montante alcançável.

Atualmente, os três maiores reservatórios do Estado, Castanhão, Orós e Banabuiú, possuem respectivamente, 36,20%, 74,58% e 42,44%.