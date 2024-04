UFCA divulga manutenção de atividades essenciais durante greve

Universidade irá manter pagamentos de salários e auxílios, bem como funcionamento do restaurante universitário e emissão de documentos

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) divulgou na última quarta-feira, 3, a lista de atividades que serão mantidas durante a greve dos servidores Técnico-Administrativos (TEAs) da instituição. Por meio de nota, a Universidade confirmou a manutenção de atividades essenciais como o funcionamento do Restaurante Universitário e o pagamento de auxílios estudantis.

Em greve desde o dia 20 de março, a categoria tem realizado uma mobilização nacional em exigência de recomposição salarial em concordância com a inflação. No Ceará, a greve foi aprovada em uma assembleia conjunta que reuniu servidores da UFCA, da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).