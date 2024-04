Crimes na região Norte do Ceará: 12 pessoas são presas em operação policial

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrada na manhã desta quinta-feira, 4, em algumas cidades cearenses da região Norte, resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão. As capturas foram realizadas nos municípios Granja, Martinópole, Jijoca de Jericoacoara e Camocim, além da capital cearense. Os alvos são investigados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 19 mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão serão cumpridos até o fim das diligências, de acordo com o delegado Alisson Gomes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante as ações desta manhã, 19 bloqueios de contas bancárias foram realizados, bem como o sequestro de veículos de luxo e de duas empresas que estariam sendo usadas para lavagem de dinheiro.