Ceará realiza Dia D de vacinação neste sábado, 22

“Do dia 18 de março até 19 de abril acontece uma estratégia de vacinação dentro das escolas. É uma oportunidade para atualizar a situação do público em geral e, no ambiente escolar, promover esse processo de comunicação e informação de que as vacinas realmente são seguras e eficazes para protegermos toda a comunidade”, diz.



Hepatite B; Dupla bacteriana (Difteria e Tétano); Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Papilomavírus humano (HPV) e Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal.



Imunização contra a covid-19



A vacinação contra a covid-19 também está disponível para o público prioritário:

1ª dose: crianças a partir de 6 meses

2ª dose: conferir no cartão de vacinação o prazo definido para sua aplicação

3ª dose: crianças a partir de 6 meses a 4 anos que receberam o esquema primário

Bivalente: pessoas acima de 12 anos que receberam apenas uma dose há quatro meses e população prioritária, sendo:

Uma dose a cada 6 meses: idosos; imunocomprometidos; gestantes; puérperas.

Uma dose a cada 12 meses: com comorbidades; vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; indígenas, quilombolas, ribeirinhas e comunidades tradicionais; privadas de liberdade (maiores de 18 anos); adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas (maiores de 12 anos); funcionárias do sistema prisional; em situação de rua; com deficiência permanente; trabalhadoras da saúde.



Influenza



Grupos prioritários da campanha:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Idosos a partir de 60 anos

- Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)

- Povos indígenas

- Professores do ensino básico ou superior (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso (crachá com foto ou contracheque)

- Trabalhadores portuários (crachá com foto ou contracheque)

- Forças de segurança e salvamento (crachá com foto ou contracheque)

- Forças armadas (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (carteira do conselho, contracheque, declaração do serviço de saúde em Fortaleza ou crachá com foto)

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentes da idade (doenças: respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, neurológica crônica, além de diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias) - apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica com até seis meses