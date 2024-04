Chuva no Ceará: como foi o tempo na madrugada desta quinta-feira, 21

Açude Batente, em Ocara, uma das cidades no Ceará onde choveu esta madrugada Crédito: Reprodução/Ednardo Alcântara

A madrugada foi de pouca chuva no Ceará nesta quinta-feira, 21. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo dados de radar da Fundação, a chuva foi quase toda restrita a uma pequena área no nordeste do Estado. Um agrupamento de nuvens chegou a se formar por volta das 3h30min, mas não chegou a ganhar volume. Com isso, a chuva se limitou a focos pontuais, que foram se movendo com o vento na direção oeste. As macrorregiões Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns foram os locais com mais intensidade.