Idosa que teve R$ 134 mil retirados da conta será indenizada por banco no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Banco deverá restituir idosa e pagar uma indenização de R$ 10 mil por danos morais Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Em casa, a idosa verificou que o número estava errado, pois a declaração de imposto de renda dela apontava ganhos maiores do que o saldo informado na conta. A idosa solicitou ao banco extratos bancários de todas as suas contas entre 2017 a 2019 e, a partir de uma auditoria feita pelo filho, descobriu que R$ 134.881,93 foram retirados sem autorização. A cliente relatou que sempre realizava depósitos na conta poupança, diretamente com o atendente do caixa. Segundo ela, havia inúmeras movimentações em dias e horários nos quais ela estava trabalhando.

O que disse o Banco do Brasil Ainda segundo o Tribunal de Justiça do Ceará, o Banco do Brasil afirmou que, para realizar os saques, seria necessária a presença da cliente na agência e que nenhum documento indicou movimentações sem o cartão e a senha exigidos. O banco também defendeu que a idosa poderia ter sido vítima de um golpe, o que tornaria a empresa “mais uma vítima do caso e não a causadora do problema”. A instituição disse que apenas exerce a função de facilitadora das operações e que a mulher deveria ser responsável pela guarda da própria senha. Em 2022, a 1ª Vara Cível da Comarca de Itapipoca considerou que a responsabilidade pelos saques indevidos era do Banco do Brasil, apontando que eventuais fraudes são riscos que devem ser atribuídos ao fornecedor pela falta de segurança do sistema. A instituição bancária foi condenada a restituir todo o valor retirado de forma indevida da conta da idosa e a pagar mais R$ 10 mil como reparação por danos morais. Após a decisão, o banco argumentou que era “parte ilegítima” no processo e que “a instituição não diminuiu ou retirou de maneira ilícita qualquer quantia”. A instituição ainda classificou a auditoria feita pelo filho da idosa como “mera especulação”. Em fevereiro deste ano, a 3ª Câmara de Direito Privado desconsiderou a alegação do banco, visto que, pelo Código de Defesa do Consumidor, o banco e a empresa na qual a aplicação foi feita respondem solidariamente ao dano causado à cliente.