Casal condenado por latrocínio de estrangeiro é preso na Região Metropolitana de Fortaleza

Dupla foi condenada pelo crime após roubar e matar um empresário teuto-canadense de 85 anos no município do Eusébio, em 2019

Em dezembro de 2019, o empresário estrangeiro Walter Max Voigtlander , de 85 anos, foi encontrado morto na própria residência, no bairro Olho Dágua, no Eusébio. Ele tinha nacionalidades alemã e canadense.

Os dois foram localizados por equipes das Delegacias Metropolitanas de Aquiraz e Eusébio. A ação contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

Após investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Metropolitana do Eusébio, foram presos Miguel da Silva Correia, com 24 anos na época; Maria Luana Nicolau Pereira, 23, e a amiga do casal Vaneska Silva Oliveira, de 22 anos.