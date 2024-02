Ceará: mais de 700 diretores tomam posse na rede pública estadual de ensino

Um total de 754 diretores foram empossados nas unidades de ensino da rede pública estadual do Ceará para a gestão 2024-2027, em cerimônia realizada na noite dessa quarta-feira, 21. Momento, que ocorreu no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, marcou a abertura de um seminário que será realizado ao longo deste semana e que busca promover um "alinhamento estratégico com os gestores".

Participaram do evento a secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, a Coordenadora Geral do Fórum Estadual de Educação do Ceará, Ciza Viana, e o Secretário Executivo de Equidade e Direitos Humanos, Helder Nogueira. Solenidade também teve a presença de parlamentares.

Posse foi uma maneira de marcar oficialmente a chegada dos diretores às suas novas unidades de ensino. Alguns dos profissionais estão assumindo o cargo pela primeira vez, mas outros passam a atuar em uma escola diferente da que trabalhavam.