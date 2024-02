Ocorrências de importunação sexual apresentam redução de 100% durante o Carnaval

As ocorrências de importunação sexual apresentaram redução de 100% durante o Carnaval, enquanto no ano passado foram contabilizados cinco casos durante o mesmo período. Em 2024 não houve registro no Carnaval até a tarde da quarta-feira de cinzas, 14. A informação foi divulgada pelas secretarias das Mulheres e da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a Secretaria das Mulheres, neste ano foram implantados equipamentos de atendimento para mulheres em Aracati, São Benedito, Novas Russas, Itapipoca, onde se concentram festejos e foliões. O equipamento é a Tenda Lilás, que realizou 11 atendimentos, sendo sete em Aracati e quatro em São Benedito, sete relacionados atendimento psicosocial e quatro com encaminhamentos a Polícia Civil, sendo dois deles por violência doméstica.

Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A SSPDS reforçou que possíveis vítimas de importunação sexual podem registrar Boletim de Ocorrência (BO) em qualquer unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) a qualquer hora do dia ou da noite.