Tempo no fim de semana: céu nublado e possibilidade de chuva; veja previsão

Céu deve se manter em parcialmente nublado a sem nuvens Crédito: Thais Mesquita

A previsão do tempo para Fortaleza e o resto do Ceará deste sábado até segunda, 5, aponta possibilidade de céu parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo o órgão, o domingo deve ter chuvas isoladas na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba, principalmente no período da madrugada e da manhã. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essas chuvas previstas estão associadas a áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico, atuação do sistema de brisa, e efeitos locais, como a interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas.

Neste sábado, as temperaturas máximas mais elevadas estão previstas para ocorrer na região Jaguaribana e no norte do Cariri, com valores em torno de 38°C. Previsão para sábado (03/02/24)

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva fraca e isolada em todas as macrorregiões. Previsão para domingo (04/02/24)

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Previsão para segunda (05/02/24)

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns nos períodos da madrugada e manhã. Leia mais Ausência de nuvens fortalece onda de calor; Entenda

Previsão do tempo em fevereiro de 2024: o clima no mês do Carnaval Sobre o assunto Ausência de nuvens fortalece onda de calor; Entenda

Previsão do tempo em fevereiro de 2024: o clima no mês do Carnaval Previsão do tempo: o que é? A previsão do tempo é a análise de características geográficas e meteorológicas locais; Reúne dados meteorológicos observacionais, imagens de satélites e de radares meteorológicos, além dos resultados de modelos numéricos para antever o possível estado do tempo (geralmente em relação a chuvas e temperatura), em um determinado lugar.

Play

A previsão do tempo antecipa as temperaturas, umidade do ar e possibilidades de chuva para algumas horas à frente (no caso da previsão de curtíssimo prazo) ou para os próximos dias (previsão de curto prazo). Clima: qual a diferença para tempo?

Diferente do tempo meteorológico, o clima corresponde a uma integração das condições atmosféricas em um período extenso. Na sua caracterização, é feita uma avaliação estatística do comportamento do tempo de um determinado lugar ou região envolvendo meses, anos ou décadas.