O POVO tem jornalista mais premiado do Nordeste em 2023 e outros oito no top 30

Imagem de turbina eólica feita em Itarema, do fotógrafo FCO Fontenele, ganhou prêmio nacional do Banco do Nordeste em 2023 Crédito: FCO FONTENELE

O trabalho de jornalistas do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) alcançou o maior número de reconhecimentos do Nordeste em 2023. A informação é do ranking Mais Premiados da Imprensa, divulgado na noite dessa terça-feira, 30, pelo Portal dos Jornalistas, publicação especializada na cobertura da mídia nacional. Um dos destaques é o repórter fotográfico FCO. Fontenele. Segundo o ranking da publicação, ele foi o jornalista mais premiado do Nordeste ao longo de 2023 — entenda ao fim do texto como é feito o cálculo das classificações. Ainda no último ano, houve outros oito profissionais do GCOP entre os mais premiados do Nordeste. Eles ocupam da terceira à 30ª colocação no ranking. Veja os nomes:

Adriano Queiroz (3º);

Aurélio Alves (13º);

Cristiane Frota (13º);

Fátima Sudário (13º);

Isac Bernardo (13º);

Catalina Leite (13º);

Regina Ribeiro (13º);

Irna Cavalcante (30º). Posições repetidas no ranking indicam empate na pontuação entre os jornalistas. O POVO se destaca em impresso, online e como Grupo de Comunicação O reconhecimento também foi significativo no âmbito do trabalho coletivo. O POVO foi, em 2023, o veículo de comunicação mais premiado do Nordeste, atingindo a sétima posição em todo o País. O O POVO+, streaming de jornalismo e cultura do GCOP, também aparece na listagem, ocupando o 38º lugar nacional, o quarto no Nordeste, e o décimo no ranking de publicações online. A plataforma oferecerá acesso gratuito, durante o Carnaval, a conteúdos exclusivos como reportagens especiais, colunistas, séries e documentários. Dentre os veículos impressos, mais um destaque. O POVO figura na terceira posição nacional — e primeira do Nordeste — entre os jornais físicos, à frente de dois dos três periódicos de maior circulação no País. A nível institucional, o GCOP aparece como o nono colocado entre as empresas jornalísticas mais premiadas. Novamente, ocupa a primeira posição do Nordeste no ranking. O POVO tem jornalista mais premiado do Nordeste na História A liderança de O POVO não foi limitada ao último ano. O Grupo de Comunicação tem, também, profissionais com histórico de premiações que rendem destaques a nível nacional.

Abre a lista Demitri Túlio, que segue como o jornalista mais premiado do Nordeste. Ele aparece na 20ª colocação em todo o País, uma acima em relação ao ranking de 2022. Em 25º lugar nacional está Cláudio Ribeiro, que galgou cinco posições na comparação com o ano anterior. Outros profissionais do GCOP também integram a lista: Fátima Sudário (54ª), Fabio Lima (129º) e Gil Dicelli (145º). Demitri Túlio, jornalista Crédito: Fco Fontenele/ O POVO Entenda o cálculo de jornalistas mais premiados O Portal dos Jornalistas atribui pesos diferentes a cada tipo de premiação recebida por um profissional. São avaliadas competições locais (municipais/estaduais), regionais, nacionais e internacionais. Quanto mais ampla for a concorrência, maior a pontuação, que varia de 10 a 100.