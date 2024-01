Disque-Denúncia da SSPDS: ligações aumentam 27,9% em 2023

O serviço, que existe há 13 anos e garante o sigilo da denúncia, é uma das formas de a população ajudar nas investigações da segurança do Estado

Esse número de ligações contabilizado pelo Disque-Denúncia da Coordenadoria de Inteligência (Coin) é composto pelo somatório das denúncias recebidas por ligações ao 181 e também por meio do WhatsApp. Pelo WhatsApp, a Secretaria recebe 85 denúncias por mês.

O serviço do Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS) teve um aumento em 2023 de 27,9% no número de ligações, na comparação com o ano de 2022. Os números saltaram de 5.569 para 7.127, conforme balanço divulgado pela Secretaria.

A população do Estado pode repassar informações de diversas maneiras, seja por meio de mensagem, áudio, vídeo e foto pelos números 181 do Disque-Denúncia, ou (85) 3101 0181, do WhatsApp. A ferramenta funciona 24 horas por dia como canal seguro e anônimo.

Para Nelson Pimentel, coordenador da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, o Disque-Denúncia é importante para o cidadão levar até a Polícia informações sobre crimes e localização de criminosos.

“A ferramenta garante o sigilo e anonimato do denunciante e é de fácil acesso. O envolvimento da população no fornecimento de informações à Polícia é importantíssimo para o enfrentamento à criminalidade”, ressalta Pimentel, em nota da SSPDS.

Somente em 2023 ocorreram 330 prisões resultantes de informações passadas por meio do número 181, além da apreensão de meia tonelada de drogas, 113 armas de fogo e 1.700 munições de diversos calibres.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181