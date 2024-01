Centros Cearenses de Idiomas estão com inscrições abertas para novos estudantes

Aulas terão início no próximo dia 5 de fevereiro. São ofertados cursos de inglês, espanhol e francês

Crédito: Thiara Montefusco/Governo do Estado do Ceará

Os Centros Cearenses de Idiomas (CCI) abriram, nessa segunda-feira, 15, as inscrições para estudantes novatos. O foco são alunos a partir da 1ª série do ensino médio de escolas da rede pública estadual de ensino.

As unidades ofertam os cursos de inglês e espanhol e, nas sedes do Papicu, Benfica e Sul, em Fortaleza, além de Itapipoca e Juazeiro do Norte, também oferecem o curso de francês.

