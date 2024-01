IFCE aponta regularidade em processo de demissão de professora trans

Êmy atuava há mais de 20 anos como servidora pública e sete foram dedicados ao IFCE Crédito: Arquivo Pessoal

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) reforçou, em nota divulgada nessa quinta-feira, 11, que a demissão da professora Êmy Virgínia Oliveira da Costa foi realizada de forma regular e que a instauração de Processo Administrativo Disciplinar seguiu o que está previsto na legislação em vigor. De acordo com a instituição, a docente teria se ausentado das atividades, de maneira injustificada, por mais de 60 dias intercalados no período de 12 meses. Com isso, a conduta da professora foi enquadrada como inassiduidade habitual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais Primeira professora trans do IFCE relata transfobia após demissão Sobre o assunto Primeira professora trans do IFCE relata transfobia após demissão

“Nesse sentido, informa-se que a docente se ausentou, injustificadamente, de suas atividades laborais por mais de 60 (sessenta) dias intercalados no período de 12 (doze) meses, sem amparo legal, razão pela qual sua conduta foi enquadrada como inassiduidade habitual, em observância ao previsto na Lei nº 8.112/90, a qual não faz distinção de pessoas no tocante ao cumprimento dos deveres nela previstos”, diz a nota. Segundo o IFCE, o processo foi instruído “com documentos e testemunhos comprobatórios” e que a lei mencionada estabelece a demissão como penalidade. A instituição federal ainda informou que, nos últimos cinco anos, outros cinco servidores foram demitidos por essa razão.

O IFCE afirmou que existe uma política de capacitação voltada aos servidores que se afastam para cursar pós-graduação e que, atualmente, cerca de 100 servidores da instituição realizam esse tipo de afastamento. O POVO entrou em contato com a professora Êmy Virgínia e o Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (SindsIFCE), que informaram que responderão à nota da instituição. A matéria será atualizada. Demissão da primeira professora trans do IFCE: entenda o caso A docente Êmy Virgínia Oliveira da Costa, primeira professora trans da instituição, denunciou que houve transfobia e perseguição por parte do IFCE. O Sindicato dos Servidores do IFCE (SindisIFCE) apontou que o Processo Administrativo Disciplinar foi aberto quando a professora ainda lecionava no campus de Tianguá.

Em matéria publicada nesta quinta-feira, 11, a docente contou ter antecipado as aulas para ir ao Uruguai, onde iria cursar doutorado em Linguística na Universidad de la Republica e aguardava o afastamento da instituição. A professora também realizou o pedido para que pudesse conciliar, provisoriamente, a rotina de trabalho com os estudos. O pedido foi deferido pelo colegiado do curso e comunicado e autorizado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e pela coordenação de curso. Seguindo os mesmos procedimentos, Êmy diz ter feito uma nova solicitação de autorização para antecipar as aulas e continuar com o doutorado. Porém, o pedido não foi respondido pela instituição no prazo da viagem dela.