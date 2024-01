Ocorrências com gases diminuem 3,54% no Ceará em 2023

Nos meses de janeiro a novembro foram registrados 2.043 ocorrências com gases no estado do Ceará, CBMCE ressalta a importância do cuidado com o gás de cozinha Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou, entre os meses de janeiro e novembro de 2023, 2.043 ocorrências com gases. Houve uma queda de 3,54% em relação ao mesmo período do ano de 2022, quando foram registradas 2.118 casos. Entre os gases mais conhecidos estão: natural, carbônico, nobre, combustível, metano e butano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Foram registradas 1.624 ocorrências em 2021 e 1.957 em 2020. Os anos de 2019 e 2022 foram os que mais tiveram ocorrências com gases no Estado: 2.092 (2019) e 2.118 (2022).

De acordo com a instituição, os dados mostram que é necessário ter uma maior atenção no manuseio de gases e a necessidade de prevenção. O Corpo de Bombeiros destaca que mesmo com os dados positivos no último ano, é necessário continuar com os esforços para ampliar essa redução. Um dos gases que muitas pessoas têm acesso é o gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha. Ele é composto pelos gases propano e butano. O gás de cozinha possui a adição de um composto de enxofre para dar o cheiro que serve como aviso em caso de vazamento. Cuidados para evitar vazamento de gás Segundo a major Juliany Freire do CBMCE, para continuar com a redução de ocorrências relacionadas a gases é de muita importância manter uma atenção redobrada, principalmente com o gás de cozinha. “Caso ocorra algum vazamento de gás GPL, é preciso buscar maneiras de arejar o ambiente, seja abrindo portas ou janelas, para que esse gás se misture com o gás oxigênio, assim diminuindo ainda mais as chances de explosões”, explica Juliany Freire. É indicado manter o botijão de gás em pé para evitar que acidentes graves aconteçam. Além disso, é recomendado verificar se o botijão possui algum amassado ou pontos de ferrugem para assim evitar as chances de vazamento estruturais. É recomendado ainda que a cada cinco anos troque o registro e a mangueira de gás, em decorrência de possível ressecamento e da legislação vigente.

