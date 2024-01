HIV e Sífilis: dois municípios cearenses são certificadas por eliminação da transmissão vertical

Junto com outros 71 municípios do Brasil, as cidades de Juazeiro do Norte e Iguatu receberam do Ministério da Saúde a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical (TV) de HIV e de Sífilis. Juazeiro ganhou o Selo Prata HIV e Iguatu, o Selo Prata Sífilis. A cerimônia de entrega aconteceu em Brasília, em dezembro último.

A transmissão vertical ocorre quando a criança é infectada durante a gestação ou a amamentação. Para evitar esse tipo de transmissão, as gestantes devem realizar o pré-natal, com todos os testes e cuidados disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).