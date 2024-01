Rodovias estaduais: 650 km recebem serviços de restauração no Ceará

Ceará conta com 95% das estradas em situação "boa" ou "regular", de acordo com levantamento; número de rodovias em condições ruins é o menor em 20 anos

Crédito: Divulgação/Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará

Cerca de 650 quilômetros (km) de rodovias estaduais no Ceará receberam serviços de recuperação durante o segundo semestre de 2023. Até o mês de dezembro, 320 km foram totalmente recuperados, enquanto outros 330 km estão com restauração em curso, de acordo com informações do Governo do Estado.

Dentre os serviços realizados nas pistas, estão a reciclagem de base com adição de brita, imprimação, Tratamento Superficial Duplo (TSD) e microrrevestimento.

As reformas são feitas por meio do Programa de Recuperação Funcional, além de obras rodoviárias de implantação, pavimentação, duplicação e restauração espalhadas por diversas regiões do Ceará.