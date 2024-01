CE: Ex-sem-teto que se tornou advogado defende causa de amigo que o tirou das ruas

Sérgio conta que foi uma sensação indescritível poder ajudar o homem que o transformou em tudo que é hoje. “Foi um sentimento de gratidão poder retribuir, agora como advogado, a oportunidade que ele me deu no passado com tanta generosidade”, contou.

Raimundo Nascimento, o Nonato, havia sido detido após um acidente de trânsito em Juazeiro do Norte e, ainda dentro do carro de Polícia, ligou para o amigo.

No fim de novembro, o advogado Sérgio Chaves Pereira recebeu uma ligação um tanto quanto inesperada: o homem que o tirou das ruas ligou para pedir apoio em uma causa jurídica . “Nonato foi um anjo de Deus, ele foi capaz de me enxergar como ser humano quando eu mais precisei, e poder retribuir isso foi inexplicável”, conta.

Quando chegou a Fortaleza, o advogado morou por cerca de quatro anos com Raimundo antes de o amigo se mudar para Juazeiro do Norte. O reencontro dos dois aconteceu após 12 anos sem contato. Sérgio contou que eles apenas conversavam ocasionalmente por telefone e que se viram rapidamente uma vez em Fortaleza.

Durante a ida de Sérgio ao Cariri, ele aproveitou para visitar a casa e o estabelecimento atual de Raimundo. Atualmente, o amigo mantém uma borracharia e mora com um dos seus filhos e a esposa.

No desenrolar do processo jurídico, Sérgio Chaves conseguiu efetivar um acordo entre as partes, assegurando que o cliente e amigo permaneça com sua condição de réu primário.

Como os dois se conheceram

Foi esse Raimundo, proprietário antigamente de um lava a jato no Bairro de Fátima, quem resgatou Sérgio das ruas em 2002, oferecendo-lhe o primeiro emprego, um teto e uma família.

Dois dias depois de chegar a Fortaleza, o advogado estava em um estacionamento de supermercado vigiando carros quando conheceu Raimundo.

O advogado afirma que era tratado de igual para igual em relação aos filhos biológicos do casal. “Ele me tratava como um filho, eu dormia e me alimentava igual os filhos biológicos dele”, completou.