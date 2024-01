Previsão no Ceará aponta céu nublado e chuva na virada de fim de ano

Segundo a Funceme, o horário de transição de 2023 e 2024 deve ser com chuva fraca no Litoral de Fortaleza

A previsão do tempo no Ceará indica que a noite da virada de ano de 2023 para 2024 será com o céu variando de nublado a parcialmente nublado e chuvas isoladas em todas as macrorregiões. Os dados foram divulgados neste domingo, 31, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

É apontado ainda para os episódios de chuva ao longo do dia com maior abrangência e intensidade sobre a região noroeste e centro-sul do Ceará. Na Região Metropolitana de Fortaleza, a expectativa é que durante a manhã e tarde o céu esteja parcialmente nublado e à noite tenha chuva isolada.