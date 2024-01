Suspeito de homicídos no Ceará e mais dois estados é preso no Maranhão

Um homem de 44 anos, de nome não informado, foi preso no Maranhão suspeito de homicídios no Ceará. A captura aconteceu na quarta-feira, 27, por meio da Polícia Civil do Maranhão, com apoio da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O homem é apontado por envolvimento em um duplo homicídio no município de Parambu, onde foram iniciadas as investigações. Foi solicitado um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça.

De acordo com a PC-CE, além do duplo homicídio, ele ainda é suspeito de participação na morte de dois estudantes de medicina no Rio de Janeiro, além da morte de um servidor público em Teresina, no Piauí.