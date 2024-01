Cerca de 38 mil pessoas devem passar pelas rodoviárias de Fortaleza no feriadão de Ano Novo

O número desta sexta representa 27% do total de viajantes nos terminais da Capital. É esperado que o modal tenha crescimento de 8% no número de passageiros, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro de Fátima, em Fortaleza , teve fluxo tranquilo na manhã desta sexta-feira, 29. Ainda assim, o dia deve terminar como o mais movimentado do feriadão de Ano Novo, com circulação de aproximadamente 10.300 pessoas nas rodoviárias. No período, são esperadas cerca de 38 mil pessoas, de acordo com a Sosicam, empresa que administra os terminais.

Segundo o professor de Educação Física, as passagens, mesmo compradas com um mês de antecedência, tiveram um preço bem acima do esperado.

Apesar do reforço no policiamento, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), informa que também são necessários cuidados por parte dos motoristas e passageiros para uma viagem sem sustos.

“Caso haja algum sinistro de trânsito, deve-se manter a calma e verificar se houve feridos. Não havendo feridos, os veículos devem ser retirados da via para não atrapalharem o tráfego e evitar novos acidentes. Em caso de vítimas, sinalize e preserve o local, acione os serviços de emergência e aguarde no lugar. Troque informações com o outro condutor e registre o respectivo Boletim de Ocorrência”, afirmou a PMCE, em nota.

Os trabalhos de prevenção e fiscalização também serão realizados nas estradas federais, onde será proibida a circulação de veículos e as combinações veiculares de carga nos dias 29/12 (sexta-feira), das 16 às 22 horas; 30/12 (sábado), das 6 às 12 horas; e no dia 1º/1 (segunda-feira), das 16 às 22 horas.

A medida faz parte da operação "Rodovida”, comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas BR-116, do km 54 ao 440; BR-020, do km 290 ao 406; e BR-222, do km 11 ao 320, entre os dias 29 de dezembro e 1° de janeiro.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-12-2023: Movimentação de pessoas na Rodoviária João Thomé na sexta com o fluxo de passageiros para o fim do ano.(Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Confira recomendações das forças policiais para viagens estradas

- Realize manutenção preventiva no veículo observando as condições de freios, pneus, óleo e água;

- Regularize os documentos do veículo e do condutor;

- Planeje antecipadamente a viagem, incluindo pausas para descanso, e evite transitar, se possível, à noite;

- Respeite a sinalização de trânsito, os limites de velocidade da via e mantenha uma distância segura do veículo da frente. Ainda, motorista e passageiros do carro devem estar com cinto de segurança afivelados;

- Use bebê conforto para crianças de até 1 ano ou com o peso de até 13 kg; cadeirinha para crianças com idade superior a 1 ano e igual ou inferior a 4 anos e com o peso entre nove e 18 kg, ou assento de elevação para as com idade superior a 4 anos e igual ou inferior a 7 anos e meio e com o peso entre 15 e 36 kg; o cinto de segurança é obrigatório para maiores de 7 anos e meio.

- Transportar animal entre as pernas do condutor, do seu lado esquerdo, ou conduzir animais nas partes externas do veículo é considerado infração de trânsito;

- A carga que ocupa parte significativa e que dificulta ou impeça a utilização adequada dos mecanismos e acessórios do veículo deverá estar acondicionada no local apropriado, que é o porta-malas.