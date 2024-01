Chove na manhã de Natal em Fortaleza; veja previsão para a semana

Dados da Funceme mostram probabilidade de chuvas para os próximos dias; veja previsão do tempo no Ceará na semana do Natal

Para o restante do Estado, espera-se tempo um pouco mais instável. Na terça e na quarta-feira, da manhã até à noite, a previsão indica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, mas com chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Ceará.

O cenário ocorre pela formação de áreas de instabilidade no céu do Nordeste. Ainda assim, a intensidade das chuvas deve ser fraca, e a precipitação será passageira.

Temperaturas do Ceará esta semana

Nos próximos dias, as temperaturas mais altas do Ceará devem ser registradas nas macrorregiões da Ibiapaba, Jaguaribana e do Litoral Norte, variando de 31 a 37 °C. A expectativa é de que as mínimas do Estado ocorram no Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, entre 22 e 26 °C.

A Capital seguirá no meio-termo entre as temperaturas do Estado. A mínima esperada para Fortaleza é de 23 °C, com máxima de 34 °C.

Mais notícias do Ceará