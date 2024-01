Saúde: Ceará estuda realizar "Dias D de Multivacinação" a cada mês de 2024

Realizado na Assembleia Legislativa do Ceará, o Encontro tem como objetivo promover a comunicação e mobilização em prol da vacinação no Estado. O evento reuniu gestores e profissionais principalmente da área da Saúde, mas também recebeu representantes e profissionais de outros setores que trabalham de forma integrada para promover a imunização, como da Educação.

O Ceará já realiza o planejamento para intensificar a cobertura vacinal em 2024. De acordo com Ana Karine Borges, coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), uma das possibilidades é ampliar as ações de “Dia D de Vacinação”, sendo uma a cada mês . Além das doses contra a Covid-19, a ação também deve contemplar os outros imunizantes incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI), como a da Influenza.

O Encontro de Imunização é realizado durante esta terça, 12, e segue até a manhã de quarta-feira, 13. "Esse seminário é um momento para refletirmos sobre a necessidade que temos, no final do ano, de avaliar as campanhas que foram bem-sucedidas, considerar novas estratégias e discutir como podemos retornar à normalidade, garantindo a estabilidade das nossas coberturas vacinais”, comentou o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Antonio Silva Lima Neto, conhecido como Tanta.

Durante a primeira manhã do Encontro, também foi realizada uma cerimônia de entrega de fantasias do Zé Gotinha para as cinco regiões de Saúde: Fortaleza, Norte, Cariri, Sertão Central, Litoral Leste/Jaguaribe.

Apesar dos estímulos para o aumento da imunização de acordo com normativa do Ministério da Saúde, são as gestões municipais que executam as ações de aplicação de doses. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará, Rilson Andrade, explica que muitas das ações de incentivo à vacinação nos municípios estão focadas no público infantil.

“Estamos executando várias campanhas, principalmente junto às escolas. Acho que a gente consegue muito quando a gente vai às escolas, a gente sai do nosso conforto de estar dentro do posto de saúde e dentro da secretaria, para ir buscar esse público que não estava vindo se vacinar. Então a gente deve alcançar grandes resultados”, pontuou.

Nos últimos 30 dias, 500 pessoas menores de 12 anos no Ceará testaram positivo para Covid-19. De acordo com dados do painel IntegraSUS, da Sesa, no mesmo período, um óbito foi confirmado pela doença.