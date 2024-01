Instituto Povo do Mar ganha prêmio de melhor ONG do Ceará em 2023

O Instituto Povo do Mar (Ipom) foi eleito a melhor organização não governamental do Ceará no Prêmio "Melhores ONGs" em 2023. Sediado na Praia do Futuro, em Fortaleza, desde 2010, o Ipom desenvolve atividades sociais, educativas e esportivas para mais de 500 crianças e adolescentes do Grande Vicente Pinzón, também na Capital. Cerca de 40 colaboradores são comprometidos com a causa.

O reconhecimento foi concedido por especialistas renomados em sustentabilidade e impacto social e ambiental. A participação no prêmio é aberta e gratuita para todas as organizações sem fins lucrativos, independentemente de porte ou localização geográfica, e ressalta a diversidade e a abrangência das instituições reconhecidas.

A ONG Povo do Mar nasceu do ideal de quatro amigos surfistas, frequentadores da praia do Titanzinho, também em Fortaleza, que, sensíveis às dificuldades enfrentadas pelas crianças da área, decidiram contribuir para o desenvolvimento humano dos pequenos.