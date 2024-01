Cariri e Jaguaribana têm picos de temperaturas de 40 °C até quinta, 14

As regiões do Cariri e Jaguaribana, no interior do Ceará, devem ter picos de temperaturas de até 40 °C até a próxima quinta-feira, 14, durante a nova onda de calor no Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgadas nesta terça-feira, 12.

As regiões mais propícias às maiores temperaturas do Ceará devem ter os picos, variando entre 38 °C e 40 °C, principalmente no período da tarde. Em Fortaleza, as máximas são de 33 °C.

Durante o fenômeno, as outras regiões que devem enfrentar temperaturas acima da média, variando de 3 °C a 5 °C graus mais quente, são o Sertão do Inhamuns e Centro-Sul do Estado.