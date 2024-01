Papai Noel dos Correios: 4.500 cartas estão disponíveis para adoção no Ceará

A campanha Papai Noel dos Correios, iniciada no último dia 14 de novembro, foi prorrogada para até o próximo dia 20 deste mês. No Ceará, a expectativa é de que seis mil cartas sejam adotadas, e ainda restam cerca de 4.500 cartinhas para serem apadrinhadas. Mesmo com a ampliação do prazo, os presentes para as crianças devem ser entregues até o Natal.

Há 34 anos, a ação de entrega e adoção de cartas ocorre em todo o Brasil. As cartinhas com pedidos de presentes de Natal são de crianças da rede pública de ensino, que cursam entre o 1º e 5° ano do ensino fundamental, crianças em situação de vulnerabilidade social e de orfanatos.