Defensoria Pública tem ponto facultativo nesta sexta, 8; entenda

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) terá ponto facultativo nesta sexta-feira, 8. A mudança, que abrange tanto o funcionamento da DPCE em Fortaleza quanto no interior, foi divulgada pela assessoria de imprensa do órgão.

O funcionamento diferenciado ocorre devido ao Dia da Justiça. A data, celebrada nacionalmente, é um feriado forense - quando não há expediente de órgãos do Judiciário.

Com isso, os atendimentos da DPCE nesta sexta-feira funcionarão somente em regime de plantão. A definição do ponto facultativo foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-feira, 6.