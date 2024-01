Campanha Natal Sem Fome chega à reta final de arrecadações; saiba como doar

Por meio do portal, todas as instituições cadastradas e a população em geral podem acompanhar a atualização do número de doações arrecadadas e distribuídas, bem como a ordem das instituições que estão sendo contempladas e a quantidade de cestas recebidas por cada uma delas. Na aba, também é possível ter acesso aos critérios de priorização das instituições na fila do recebimento das cestas.

Este ano, para dar mais transparência ao processo de distribuição das cestas básicas arrecadadas, o Inec criou uma aba no site para divulgar todas as informações referentes à campanha no Nordeste.

- Unidades do Sesi e Senai (todas as unidades de Fortaleza e Maracanaú);

- Sede da Cáritas Brasileira Regional Ceará;

- Rassan (sede);

- Sede do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea);

- Sede da Federação dos Transportes (Fetrans) e do SEST SENAT Fortaleza;

- BNB Clube (sede)

No final do mês de novembro, o Banco do Nordeste (BNB), a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed) e a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (Capef) se uniram oficialmente à campanha e também se tornaram pontos de arrecadação. Dessa forma, todas as unidades do Crediamigo, Agroamigo, Camed e Capef estão aptas a receberem doações para a campanha.