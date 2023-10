Tentativa de chacina no Barroso: Elmano defende que suspeitos tenham "punições exemplares"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), mostrou solidariedade à família do adolescente que foi morto nessa segunda-feira, 23, durante uma tentativa de chacina na Areninha do Boréu, no bairro Barroso, em Fortaleza. Em entrevista ao O POVO News, nesta terça-feira, 24, o mandatário lamentou ocorrido e disse esperar que os suspeitos, que foram identificados e presos, recebam "punições exemplares".

Crime ocorreu durante a noite. Na ocasião, indivíduos que ocupavam um veículo passaram pelo equipamento público e efetuaram disparos contra o local. Três adolescentes e um homem foram atingidos. Dentre eles estava Kristian Gean de Araújo Alves, de apenas 14 anos, que não resistiu e morreu.

Logo após a ocorrência, as diligências atrás dos responsáveis tiveram início. Até a noite desta terça-feira, 24, dois suspeitos haviam sido detidos, sendo eles Edivanio da Silva Nascimento, de 22 anos, com passagens por tráfico de drogas e roubo, e Lucas Felix de Sousa, 26, com passagens por roubo. Eles foram apreendidos com uma balaclava, pó branco, aparelhos celulares e o carro que teria sido usado na ação criminosa.