Força-tarefa auxilia migrantes a regularizarem visto de residência no Ceará

Força-tarefa da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) oferta regularização documental de migrantes dos paises da lingua portuguesa Crédito: Samuel Setubal

Também são oferecidos encaminhamentos nas áreas da saúde, educação, emprego e assistência social para o público, que pode vir a ter alguma dificuldade em acessar esses sistemas em um novo país. “Nessa política pública [para os migrantes], nós temos o atendimento desde conseguir o documento, como também nós encaminhamos os filhos deles para as escolas, para fazer cursos, para a capacitação, inclusive com esse fluxo de emprego e como conseguir um emprego no Estado. Ou seja, o acompanhamento que seja necessário para que o migrante ao chegar no nosso Estado, que ele seja bem acolhido”, afirma a secretária dos Direitos Humanos no Ceará, Socorro França. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio no formulário disponibilizado pela Sedih, no qual também é possível conferir mais informações sobre a documentação exigida.

Um dos migrantes que estiveram na Sedih na manhã desta segunda-feira, 23, em busca de permanecer mais tempo no Brasil foi Libânio Gomes, 46, que hoje atua como garçom e nasceu na Guiné Bissau. Há oito anos no Brasil, o também técnico de enfermagem busca uma regularização de prazo maior para iniciar um mestrado. Durante todo esse tempo, ele teve que renovar a autorização anualmente. “Eu reconheço o passado. Se eu não consegui me formar, ter oportunidade de ir à faculdade lá no meu país, e cheguei aqui estou estudando, trabalhando. Eu não posso trocar o meu país pelo Brasil, mas o segundo país vai ser o Brasil, em termos de reconhecer quem lhe ajudou”, diz. A enfermeira Inácia Mendes, 38, também nascida em Guiné Bissau, mora no Brasil há 12 anos e também foi à Sedih nesta manhã. Iniciando uma pós-graduação, ela ainda não tinha conseguido o visto de trabalho.

“Se eu não renovar o visto, eu não consigo renovar minha carteira de profissão e não consigo trabalhar. Eu já estou fazendo minha contribuição aqui no país. Trabalho e pago meu INSS. Trabalhei na pandemia, arrisquei minha saúde para cuidar dos outros e não tenho direito? Eu acho muito difícil isso para a gente se manter aqui.” Diferentes tipos de visto de residência A ação viabiliza o pedido de dois tipos de visto de residência, o temporário e o indeterminado, que se diferenciam pelo tempo de duração. O temporário, com validade de dois anos, é uma espécie de autorização primária para a estadia no País. Já o indeterminado, com duração de nove anos, pode ser solicitado após o fim do visto temporário e é um passo importante para a conquista de outros direitos, como a nacionalidade brasileira, por exemplo.

A emissão desses vistos, dentre outros benefícios, garante a posse da Carteira de Registro Nacional Migratório (CNRM), documento que dá mais segurança ao estrangeiro no Brasil. “O migrante com o Registro Nacional Migratório aqui no Brasil, ele tem a liberdade. Isso dá liberdade e autonomia para visitar a família, voltar, ir para outro país… Então, eles se deslocam, têm essa liberdade de fazer seu fluxo, de trazer um familiar”, explica a coordenadora do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Jamina Teles. Ação é resultado de portaria para flexibilizar processo A força-tarefa ocorre para dar destaque à portaria interministerial nº 40, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que visa flexibilizar o processo para países membros da CPLP.