Ceará deve ter chuvas fracas e isoladas nesta segunda, 23; veja previsão

A umidade relativa do ar tende a ser mais elevada do que na semana passada, segundo previsão do tempo feita pela Funceme. Ela deve ficar acima de 20% em todo o Estado

“A semana começou com o céu parcialmente nublado na maior parte do Estado do Ceará”, destaca o meteorologista Lucas Fumagalli. “Nas últimas 24 horas, foram registradas algumas chuvas fracas e isoladas, principalmente na faixa litorânea, mas que não passaram de quatro milímetros (4 mm)”.

O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas e isoladas na tarde e noite desta segunda-feira, 23, na região do Cariri, de acordo com a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No litoral de Fortaleza, existe a possibilidade de chuvas fracas e isoladas pela manhã.

Ele ainda ressalta que a umidade relativa do ar tende a ser mais elevada do que na semana passada. Ela deve ficar acima de 20% em todo o Estado. “As temperaturas mínimas devem ser registradas nas regiões de serra, como no Maciço de Baturité e Ibiapaba. [Deve ficar] em torno de 18 °C.”

“Por outro lado, as temperaturas máximas devem ficar próximas de 40 °C na região de Jaguaribana, Cariri, Sertão Central, Litoral Norte e ao leste da serra de Ibiapaba”, adiciona.

Segunda - 23/10/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité pela manhã, e nos períodos da tarde e noite no Cariri.

Terça - 24/10/2023

Na madrugada e manhã céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. Nos demais períodos, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Quarta - 25/10/2023

Na madrugada e manhã céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva fraca e isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. Nos demais períodos, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.