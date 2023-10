Após vídeo de alunos em retroescavadeira, prefeito de Tarrafas diz que há transporte escolar adequado

Por causa do vídeo, moradores acusaram a prefeitura de negligência com os estudantes. Prefeito diz que está apurando o caso após vídeo circular nas redes sociais

Um vídeo no qual estudantes da cidade de Tarrafas, no Centro-Sul do Ceará, utilizam uma retroescavadeira para ir à escola foi publicado nas redes sociais nessa quinta-feira, 19. O pneu do ônibus escolar, que geralmente leva os alunos, furou, e elas “pegaram carona” no equipamento para ir à escola.

No vídeo, é possível ver um grupo de crianças em pé no veículo, em uma estrada da cidade. Elas “comemoram” enquanto são filmadas por uma pessoa que estava em outro veículo.

Segundo a Prefeitura de Tarrafas, o motorista do transporte escolar que fazia a rota Vilanova/sede percebeu que estava com um pneu furado e avisou aos alunos que eles retornariam em outro transporte. Alguns alunos, porém, não esperaram e utilizaram a retroescavadeira para chegarem até a escola.