Ceará tem pouca possibilidade de chuva neste fim de semana

No domingo, 22, durante a madrugada e a manhã, o céu deve estar parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuvas isoladas. Durante a tarde e à noite, o céu estará variando de nublado a sem nuvens.

Os próximos dias deverão ser de pouca possibilidades de chuva no Ceará . A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). De acordo com o órgão, durante a manhã deste sábado, 21, a Região Metropolitana de Fortaleza tem céu parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva isolada. Da tarde à noite, céu parcialmente nublado a sem nuvens.

Na segunda-feira, 23, o cenário deve ser semelhante ao de domingo, com céu parcialmente nublado e baixa possibilidade de chuva isolada durante a madrugada e a manhã, além de céu de parcialmente nublado a sem nuvens durante a tarde e à noite.



Ainda de acordo com informações da Funceme, durante as madrugadas e começo das manhãs de domingo e segunda, as temperaturas mínimas deverão variar de 19°C a 22°C nas regiões do Maciço de Baturité, Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

Já no período da tarde são esperadas temperaturas máximas variando de 35°C a 38°C nas macroregiões da Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns, Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba. No litoral de Fortaleza, a temperatura deverá variar de 24°C a 33°C.



No período da tarde deste sábado, 21, a maior incidência de radiação solar deve contribuir para manter a temperatura úmida relativa do ar baixa, com valores previstos de 18% e 30%, nas macroregiões do Cariri, Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba. Já na faixa litorânea, os valores mínimos de umidade tendem a ficar entre 35% a 50%.