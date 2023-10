Ceará registra redução de 7,2% em Crimes Violentos contra o Patrimônio

As forças da segurança do Ceará divulgaram a diminuição de 7,2% em setembro nos registros de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que abrangem todos os tipos de roubo, com exceção do latrocínio (roubo seguido de homicídio). Ao todo, 3.508 CVPs registrados.

No mesmo período de 2022, 3.782 roubos haviam sido registrados. As informações são reunidas todos os meses pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as informações divulgadas pela SSPDS, os dados da Geesp mostram que, em Fortaleza, houve uma redução de 5,8% nas ocorrências, com 2.476 registros em setembro deste ano contra 2.628 registrados em setembro de 2022.